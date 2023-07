Looduskalender ⟩ Algas korilaste aeg

Õitseb soolikarohi, sügise teejuht. Foto: Kristel Vilbaste

Vihmasadudega on nii nagu on: on paiku, kus kallab solinal ja kohti, kus jõuti hein rahulikult kokku panna. Ja peab taevast tänama, et hispaania kuuekümnekraadised kuumahood siiani ei ulatu ja nädalavahetusel isegi kõige kuumemates paikades Eestis kraadiklaas sellest vaid poolt näitas.

Tasapisi hakkab järve- ja merevesi soojaks minema ja sellega hiilivad sinivetikad randadesse. No ei pea see inimeste elu ainult lust ja lillepidu olema!

Lusti on praegu palju liblikate hulgas, lilleheinamaad on täis kõikvõimalikke liblikaid, sel aastal on liblikate valik tõesti nii suur nagu oleks liblikamääraja siia laiali jaotatud. Ja mitte ainult neljal tiival lendajaid, vaid juba ka pisikesi pakse röövikupoisse – surud oma sarvedega ja kõiksugu ööliblikad oma paksude ja värviliste keredega.

Sel suvel tundub, et meie maa elurikkus on end heast küljest näidata püüdnud ja tuleb vaid kiita igasuguseid äppide tootjaid, kes lasevad sellele elurikkusele ka nimed külge panna. Minu absoluutne lemmik on PlantNet, mis laseb mul selgeks saada ka need aiataimed, mille nime ma ei mäleta, aga kevadel meeltesegaduses olen mulda torganud.

Ühtlasi kutsun aga taimetarkust ka arvutisse sisestama, alanud on uus rahvapäraste taimenimede korje, mille sarnast pole Eestimaal enam ligi sada aastat olnud. Löö kaasa: https://www.obs.ee/~cps/taimestik/