Looduskalender ⟩ Ära sata, ära sata vihmakõnõ!

Aga vatijopeaeg on tõesti, sest stabiilselt on õues alla 20 kraadi ja tänama peab vaid vihma ja külmaga harjunud keha, kes veel lubab hommikuti paljajalu tiigivette kümblema joosta.

Putkepilli aeg

Aga ses jooksus on nauditavat, kogu õhk on täis värsket kaselehe, angervaksa ja naadiõie lõhna. Just putked on need, kes praegu maastikku ilmestavad, kindlana on end kergitanud kollakat tooni moorputked ja metsporgandi suured valged õisikurattad ilutsevad heinamaal, nüüd annab end märku mürgitajate eest hästi peitunud sosnovski karuputk ja kraavikaldal sirutab end heinputk, järvekaldal varitsevad ka mõned mürgised.

Värvide virrvarr

Esimene tomat. Foto: Kristel Vilbaste

Kollasedki on end sirgu ajanud, veidi mustema südamega must vägihein ja vägev üheksavägine ning nende väikevend maarjalepp. Kollast on ka madalamates klassides, õitseb imeilus harilik kukehari ja roomav tulikas. Taputaadid ehk keskmine teeleht on oma roosad udupeadest võitlejad püsti ajanud. Ja imikate ja ussikeelte kare sinine annab maastikule tooni. Need teedeäärsed sinised on küll sigurid, metsikud velled, kelle peenrajuurikatest kohvijooki tehakse.

Kui vanarahvas arvas, et ritsikasirin algab suve poolitajast, karusepäevast 13. juulil, siis juba mitmed-setmed aastad on ta vähemalt nädal enne tuurid üles võtnud. Kummalisel kombel algab see alati kohe peale seda kui kägu metsas vait jääb ja sellest nädalast ma pole kägu enam kuulnud.