Millised on selleaastased parimad mahetooted?

Konkursile „Parim mahetootja 2023“ oodatakse kandidaate kuni 17. juulini ja konkursile „Parim mahetoode 2023“ kuni 22. augustini, teatas Eesti Mahepõllumajanduse SA.

Parima mahetootja ja mahetoote konkursid toimuvad 14. korda. Konkurssidega tunnustatakse maheettevõtjate pingutust majandada keskkonnasäästlikult ja pakkuda kõrge kvaliteediga kohalikku toitu.

„Taaskord on aeg valida mahetootjat, keda tuua eeskujuks teistele ning mahetoodet, mis on lisaks keskkonnasõbralikkusele ka ääretult maitsev. Loodame rohket osavõttu, kuna teame, et häid tegijaid ja tooteid on Eestis palju," rääkis regionaal- ja põllumajandusministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu.

Airi Vetemaa sõnul muutuvad mahepõllumajandus ja mahetoit aina olulisemaks nii Eestis kui mujal. "Väga tähtis on silmas pidada, et Euroopa tasandil on mahepõllumajandusliku tootmise suurendamine seatud eesmärgiks – selle kaalukat rolli meie ees seisvate keskkonnaprobleemide lahendamisel rõhutatakse roheleppes, nii Talust Taldrikule strateegias kui ka bioloogilise mitmekesisuse strateegias,“ lisas Airi Vetemaa Eesti Mahepõllumajanduse SA-st.

Parima mahetootja konkursile saavad kandidaate esitada nii organisatsioonid kui ka üksikisikud, seal hulgas kandideerija ise. Konkursile oodatakse mahetootjaid, kes on mahepõllumajandusega tegelenud vähemalt kaks aastat. Esitamiseks tuleb täita ankeet. Kandidaatide ankeetide esitamise tähtaeg on 17. juuli.

Parima mahetoote konkursile esitavad oma tooteid mahetöötlejad ise, esitada saab kuni kolm toodet. Tingimuseks on, et mahetoode oleks ankeetide esitamise tähtajaks müügil. Toodete ankeetide esitamise tähtaeg on 22. august.

Mullu pälvis parima mahetootja tiitli Siim Sooääre ja Margit Lepa piimakarjakasvatustalu Saare Maakari. Mullune parim mahetoit oli Minna Sahver OÜ marmelaad tumedas šokolaadis “Rabade maitsed” ja parim mahejook Eco Flora OÜ Mahe metsmustika ja mustasõstra glögi.

Parima tootja ja toote valivad välja erialaspetsialistidest koosnevad hindamiskomisjonid. Konkursside võitjad kuulutatakse välja sügisel.