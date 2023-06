Sajad arbuusitaimed kolisid põllule

Talu perepoeg Indrek Teor ajas vaod sisse ja naispere tegi labidaga augud, sinna sisse peotäis väetist, see mullaga segamini, siis kassetist tilluke arbuusitaim mulda. Pereema Ivi Teor seletas, et taim saab mulda pisut külili – juured lõuna- ja lehed põhjasuunas. Nende praktika on näidanud, et kõige elujõulisemad juured ja pealsed tulevad, kui taim end tasapisi päikese suunas kasvatama hakkab.