Kassiomanikud võiks linnupoegade säästmiseks oma lemmikud paar nädalat toas hoida

Abiks on näiteks ka see, kui kassil on kaeluse küljes kelluke, mistõttu ei ole ta linnule nii märkamatu. Või on siis kassile õue ehitatud näiteks tarastatud jalutusala, nagu paljudes Lääne-Euroopa riikides kombeks – sellisel juhul loom vabalt ringi uitama minna ei saagi.

Mägi sõnul tasub kriitiliselt vaadata ka oma koduaeda – poolmetsik mitmekesine rohelus on linnupoegadele kindlasti turvalisem keskkond kui madalaks pügatud muru.

Ehitajad on aina teadlikumad

Igal kevadel on teemaks ka hoonetes pesitsevad linnud, eriti piiritajad ja hakid. „Igal aastal paraku kuuleme juhtumitest, kus ehitustöölised on linnupojad sisse müürinud ja kuulda on ainult poegade hädakisa,” kõneles Mägi.

Selliste vastasseisude vältimise võti on ehitustööde planeerimine ja ennetustöö, et linnud pesi katusealustesse ei teeks. „Sel aastal on ennetamiseks juba hilja, nüüd tuleb 2-3 nädalat lihtsalt oodata soojustustöödega,” lisas ta.

Mägi lisas, et õnneks on ehitustöölised aina teadlikumad ja võrreldes viie aasta taguse ajaga on kaebusi ja nõuküsimusi selle murega aina vähem.