Metsaomanikke ahvatletakse endistviisi „suurepäraste” müügipakkumistega

Maa Eluni jõudis info uudsest metsaomanike mõjutamise viisist – nimelt helistas ühele metsaomanikule metsa kokkuostja, kes väitis, et kõne saanud naisterahva mets on tänavu varakevadel kaitse alla võetud ja kuna seda nüüd nagunii keegi enam osta ei taha, siis nemad võivad selle ikkagi ära osta. Pakuti aga olematut summat, kusjuures reaalsuses ei olnud üldse tegemist kaitsealuse metsaga.

Eesti Erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun ütles, et isegi tema on saanud kahtlase väärtusega telefonikõnesid, kus ­pakutakse võimalust metsa müüa. „Ühtegi head pakkumist pole küll sel teel tulnud, aga huvitav on teada saada, milliseid ahvatlusi parasjagu metsa­omanikule pakutakse,” sõnas ta.