Erametsaomanikud taotlesid looduskaitselisi hüvitisi pea 7 miljoni

„Kuna tänavune Natura 2000 võrgustiku alade hüvitise eelarve on 6,2 miljonit eurot, ületab esialgne taotletud summa seda pea 300 000 euroga,“ selgitas KIKi metsaosakonna juhataja Gunnar Reinapu. „Tegemist on esmaste andmetega, mis võivad mõnevõrra muutuda taotluste menetlemise käigus ja ka seetõttu, et võtame erandkorras arvesse kuni taotlusperioodi lõpuni Keskkonnaameti poolt EELISesse kantud muudatusi metsaelupaikade inventeerimise andmetes. Siiski peaksid metsaomanikud arvestama võimalusega, et piiranguvööndi määraga toetatava metsamaa toetussumma võib tulla tänavu tõenäoliselt oodatud 60 eurost hektari kohta mõnevõrra väiksem,“ lisas Reinapu. „Kui eelarvest ei jagu, siis vähendatakse toetuse määra Natura alal piiranguvööndis või hoiualal, kus ei asu metsaelupaik ning piiranguvööndiks või hoiualaks projekteeritaval alal.“