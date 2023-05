Poijaam alustas Peipsi järvelt ilma- ja laineinfo edastamisega

„Poijaam oma sellises komplektsuses on meile oluliseks infoallikaks,“ ütles Keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakonna juhataja Jana Põldnurk. „Varem puudus otse järvelt saadav ilma- ja laineinfo sootuks, kuid nüüd on poijaama andmed suureks abiks Keskkonnaagentuuri sünoptikutele Peipsi järve ilmaprognoosi koostamisel ja vajadusel hoiatuste andmisel. Kalamehed ja teised Peipsil navigeerijad saavad reaalaja infot otse ilmateenistus.ee veebilehelt jälgida ja oma väljasõite ohutult planeerida.“

Veekvaliteedi mõõtmised toimuvad automaatselt, suure ajalise ja sügavustihedusega ja tänu sellele on võimalik pidevalt jälgida muutusi vee kvaliteedinäitajates. Keskkonnaagentuur teostab Peipsi järvel riikliku keskkonnaseire kahte allprogrammi – Peipsi- ja Võrtsjärve randade seire ning Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire. Nendele lisaks viiakse läbi ka Peipsi järve ja sinna suubuvate jõgede ohtlike ainete hüdrokeemilist seiret. Senistest seiretulemustest ja teadusuuringutest on selgunud, et Peipsi järve ökosüsteem on ebastabiilses seisundis ja tema tulevik on raskemini prognoositav, kui varem arvatud. Häired Peipsi ökosüsteemis võivad kujutada ohtu sealsele bioloogilisele mitmekesisusele, ökosüsteemi tervisele ja funktsioneerimisele, samuti ka inimestele olulistele kalavarudele ja magevee ressursile.