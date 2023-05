Maaeluministeeriumi uus nimi selgub neljapäeval

EPKK juhatuse esimees Ants Noot ütles Maaeluministeeriumi külastuse järel, et käsitlust leidsid olulised teemapunktid nagu tulevased kliimaeesmärkide täitmise nõuded ja maaelu tasakaalustatud areng.

Noot juhtis tähelepanu asjaolule, et koda on suurim põllumajandusorganisatsioon. „Seetõttu pidasimegi oluliseks kohtuda regionaalministriga isiklikult ja võtta arutlusele teemad, mis on koja liikmete väga olulised,“ tähendas Noot. „Näiteks kliimaeesmärkide täitmise raames tuleb leida tasakaal, et eriti toidutootjate sektori konkurentsivõime ei saaks kannatada.“

Koja juht märkis, et põllumajandus- ja toidutootmiseettevõtted on kindlasti valmis panustama seatud eesmärkide täitmisesse. „Kuid samal ajal ei tohi unustada neid eesmärke, mida sisaldab koalitsioonilepingu maaelu peatükk: seal märgitakse ära omamaise toiduga varustamist. Juba toidujulgeoleku vaatepunktist on see oluline teema ja seda ei tohi unustada,“ rääkis ta.

Põllumajandusettevõtetel on ka suur potentsiaal uuele majanduskasvule hoogu juurde anda. „Kuna Eestis on head tingimused toidutootmiseks: meil on heas toonuses loomakari, meil on head tavad ja ettevõtted, ettevõtjad on nutikad, investeeritud on palju viimastel aastatel ka keskkonnanõuete täimisesse, siis peaks rohkem kasutama võimalust, et toidussektor saaks panustada majanduskasvu,“ tõdes Noot.

Kuigi suurem eesmärk on tasakaalustada regionaalne areng, on põllumajandussektoril väga olulne roll selles protsessis. „Sektor annab suurema osa töökohtadest, kujundab elukeskkonda maapiirkondades ja temaga on seotud väga palju teisi ettevõtlusvorme kas teenustena või sisendina põllumajandussektorisse,“ selgitas ta.

Koja esimees ütles, et kohtumisel ei pääsetud mööda ka ministeeriumi nimevahetuse teemast. Regionaalministriga arutati seda küsimust ja EPKK nõukogu liikmed rõhutas vajadust säilitada ministeeriumi nimes seos toidutootmise või põllumajandusega.

„Kuna uue ministeeriumi enamus tegevusest, hinnanguliselt vähemalt 75%, seostub toidutootmise, maaelu või põllumajandusega, siis oleks mõistlik, et ministeeriumi nimi kajastab selle sisu. Ei ole ühtegi põhjust, miks seda tegema ei peaks,“ avaldas Noot arvamust.