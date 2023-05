Toll on konfiskeerinud mitukümmend kilo seemneid, mida aiahuvilised Eestisse on toonud

Maksu- ja tolliameti arendusspetsialisti Elika Brosmani sõnul soovivad inimesed seemneid ja taimi tavaliselt üle piiri tuua ja tellida enda tarbeks. „On neid, kes on vanasti kasvatanud just Venemaa seemnetest taimi ja peavad sealseid sorte paremaks ning vastupidavamateks,“ ütles Brosman.

Põllumajandus- ja Toiduameti taimetervise ja paljundusmaterjali osakonna nõuniku Piia Puusepa sõnul võib Eestisse tuua seemneid, mis on toodetud ja turustatud Euroopa Liidu nõuete kohaselt. „Selle tõendamiseks on seemnete pakendid vastavalt märgistatud, mis annab tarbijale kindluse, et toodetud seemned on kvaliteetsed ja kontrollitud,“ selgitas Puusepp. „Nii kaitseb Euroopa Liit ka oma sordiaretajaid ja seemnetootjaid ebaausa konkurentsi eest.“