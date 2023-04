Video ⟩ Kas tõesti suudab nandu sellist häält teha?

Hääl on tõesti ebaharilik ja seda teeb Saaremaa loomaaia nandu Toomas. "See on nandude paaritushääl, sellega kutsuvad isased endale kaaslast. Loodetavasti võtab Tiiu (loomaaias elav emane nandu - toim) ikka üsna pea Toomase tantse ja kutsungeid tõsisemalt ning nad saavad ka pesa luua," seisab postituses.

Loomaaed jagab ja huvitavat fakti, et nandudel on just isane see, kes haudub mune ja tibude eest hoolitseb.