Looduskalender ⟩ Jääpurikad on rõõmuks, aga ka ohuks

Kaheteistaastane tsükkel

Aga loomulikult on neis pikkades purikates ka oht inimestele, kui nad päevapaistusel katuselt kukkuma hakkavad. Tasub pilk taevas hoida. Ei taha ju küll uskuda, aga eelnevatel aastatel on sel ajal kohal olnud ka lõokesed. Et mis nad siin hangede vahel teevad? Vaatasin oma üleskirjutistest ja ilma-aastate 12-aastase tsükli tagant paistis just samasugune 2011. aasta. Kõrge hang külmumata maal ja märtsikuised tuisud ja päikesepaistused vaheldumisi. Ja olen kirjutanud, et igal helgemal hetkel käivad koldnokad ja lõokesed meid vaatamas, tuisuga tuisatakse tagasi lõuna poole. Aga 2011. aastal on aprilli alguses tulnud nii ootamatu suur sula, mis sulatas lume põhjani välja ja pani liblikad lendama. Eks näis.

Inimesed ja loomad käivad samu radu

Praegu aga näitab pilk aknast välja ja ka veebi lumekaart, et hanged on enneolematud. Võrumaal Tuulemäe taga on lumekiht juba 63 cm paksune. Hanged on nii sügavad, et metsloomgi püüab kasutada inimradu. Küllap sellise hangedevahelise jalutuskäigu tegi ka see ärganud mõmmik, kes reede õhtul rongi alla jäi. Ei tahtnud ta astuda kõrvale hangede vahele. Mu vend Enn kirjeldab ka hundijälgede lugemist. Kuidas ta karja juurest koju sõites nägi teel nelja hundi jäljerida, kahes kohas olid võsavillemid proovinud kõrvale pöörata, aga hangepaksust tundes mööda teed edasi sörkinud. Sestap tasub õhtuti kiirus teedel maha võtta. Maateed on ka nii kitsad, et metsamasinad on möödasõitudel pidevalt kraavis või nokkapidi koos.