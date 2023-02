Lõuna- ja Kesk-Eesti edendamiseks luuakse arengulepped

"Harjumaast kaugemale jäävate piirkondade arenguks on vaja teha senisest enam, sest paraku on Eestis regionaalne ebavõrdsus senini suur ning me peame leidma tõhusa viisi selle muutmiseks. Riik on erinevate toetusmeetmete kaudu panustanud piirkondade arengusse üle-Eesti, ent senisest suunast üksnes ei piisa. Ühe uue lahendusena näemegi piirkondlike arengulepete ja nõukogude pilootprojekti, kus riigi, omavalitsuste ja teiste piirkonna ettevõtlike inimeste koostöös pannakse kokku regiooni arenguvajadused ja -suunad. Samuti lepitakse ühiselt kokku, kuidas nende tulemusteni jõuda. Näiteks ühe suunana on laual piirkondliku ettevõtluse arengu toetamine," ütles riigihalduse minister Riina Solman pressiteates.