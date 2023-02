Looduskalender ⟩ Sitsikleidi asemel saabus lumekasukas

Aga ka valgejäneses on praegu kehatarkust rohkem, kui inimeses, kes kapis kevadisi õueriideid sorteerib ja seemnepakke ritta seab. Kodumaine taimerahvaski hoiab oma pungi kõvasti kattesoomuste all kinni, mahlad, mis vahepeal tüve mööda voolama pääsesid, lastakse rahulikult tagasi maapõue, natuke saab veel magada.

Linnud, jah linnud, nemad võtsid tiivad kätte ja lendasid natuke maad tagasi Euroopa rohelistele aasadele, kus mesimummud hüatsintidel sumisevad. Peatselt algava suusavaheaja vabaduses teevad seda ka inimesed.

Hang põlvini

Hanged on Lõuna-Eestis tõesti karmid. Kui vaadata Ilmateenistuse lumekaarti, siis päris Eestimaa kagunukas on lund üle põlve. Tuulemäe ilmajaamas koguni 51 cm. Nädalavahetuse lumetuisuse saju ajal sai nii mõnigi raudruun kraavis käia ja inimestel on kühveldamisest seljad haiged.

Kokku lükatud lumi aga oli vett täis kui tinapomm ja imeilusa lasuurse sinise värvusega. Just selline, mida aiarahvas armastab kevadel kasvuhoonesse kühveldada. Väärt väetiseks peetakse just sellist veebruari-märtsilund.

Ainsana ei meeldi see lumerohkus meie aasta puule männile: männirahvas viskas sel nädalavahetusel end mitmel poole väsinult pikali, loovutades sageli oma oksakäsi, et koorem ei murraks tervet puud. Seda sihvakam on nüüd meie kõige arvukam metsapuu.

Vara veel! Foto: Kristel Vilbaste

Liblikatiib ja porikärbse sumin

Porikärbes. Foto: Kristel Vilbaste