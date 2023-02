Toidutootjatele jagatakse toidujulgeoleku tagamiseks 10 miljonit eurot

„Venemaa sõjaline agressioon Ukraina vastu on märkimisväärselt mõjutanud energiaturgu, tarneahelaid ja konkurentsivõimet. Sellel kõigel on tugev mõju nii põllumajandusele kui toiduainetööstusele, mistõttu suunasime juba eelmisel aastal kriitilistel hetkedel toidutootjatele täiendavalt ca 20 miljonit eurot ja leevendame neid muutuseid osaliselt ka sel aastal, " kõneles rääkis maaeluminister Urmas Kruuse.

Tema sõnul on eesmärk toetada neid, kes on olnud kõige keerulisemas olukorras - ministeeriumi hinnangul on nendeks seakasvatus, muna- ja linnulihatootmine ja aiandus, kelle vahel jaotatakse 50% toetuse eelarvest ning toiduainetööstus, kellele läheb ülejäänud 50%. Seni on toidutööstustest sellist toetust saanud vaid kalatööstus.