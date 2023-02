Soojeneva kliima kiuste suusalund jätkub veel

Lääne-Eestis on külmima aja keskmine temperatuur jõudnud isegi aastate 1991–2020 keskmisena (mida praegu loetakse paljuaastaseks keskmiseks) väga nullkraadi lähedale, mistõttu enamikul talvedel lumi ei püsi.

Aga mere ja hiiglasliku mandri serva­alal on meil väga suured kliimaerinevused paarisaja kilomeetri ulatuses: Ida-Eestis on jaanuari ja veebruari keskmised temperatuurid veel 4–5 külmakraadi juures, millest enamasti piisab lume püsimiseks.

Kolme päeva pärast on „talvine laulupidu” ehk Tartu suusamaraton, mis nähtavasti saab kenasti peetud, kuigi raja viimasel veerandil enne Elvat on lumeolud piiripealsed. Jätkuvad lume- ja lörtsisajud nullilähedase ilmaga teevad muidugi maratoni võistlejatele ja rajameistritele keerukaks.

Tänavu möödub esimese Tartu maratoni stardist 64 aastat, aga suusasõit peetakse 49. korda. 15 korral ehk ligi veerandil aastatest ei ole ilmataat seda võimaldanud. Suusamaratoni ajalooliste võitude tabelist on näha, mis aastatel seda võistlust ei peetud.

Kui esimese ärajäämise põhjus 1966. aastal võis olla liiga külm ilm (Tartu-­Tõravere vaatlusjaama andmetel oli veerandil veebruaripäevadest ööpäeva keskmine temperatuur alla –20 kraadi), siis järgnevalt ei toimunud maratoni mitmel aastal reas (1972–1974), mis moodustasid ühe 20. sajandi ilmekama pehmete talvede perioodi.

Järgmised soojad talved ridamisi olid 1990. aasta paiku, mil maraton jäi ära 1988., 1989., 1990. ja 1992. aastal. 21. sajandil on suusamaraton ära jäänud kuuel korral: 2000., 2004., 2008. aastal ning viimase kümne aasta jooksul aastatel 2014, 2016 ja 2020.

Esmapilgul tundub, nagu asjalood suusalumega ei olekski halvemad kui pool sajandit tagasi. Viimase 30 aasta jooksul ei ole olnud isegi järjestikuseid talvi, mil „talvelaulupidu” ei toimunud. Aga see oleks liiga lihtsakoeline järeldus. Esiteks on see sündmus kavandatud veebruari teise poolde, mil lund on paljuaastase keskmisena kõige rohkem.

Teiseks tehakse tänapäeval palju rohkem jõupingutusi, et see nüüdseks üle-euroopalise tähtsuse omandanud võistlus toimuda saaks. Varem Otepää–Tartu rajal toimunud maratoni finiš viidi 1981. aastal Elvasse, jäi ära halvimate lumeoludega lõik Tartu lähistel. Hiljutistest maratonidest mõned on toimunud lühendatud rajal Otepää kõrgustikul, kuuekümnekilomeetrine distants on mõnikord sõidetud ka lühikest rada mitu korda läbides.