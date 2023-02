Turule tuleb esimene kodumaine taimne kohuke

„Eestlane on kohukeserahvas ning taimset kohukest on siinmail juba pikalt oodatud,“ sõnas Deary OÜ turundusjuht Katrin Tamm. „Paljudele teistele piimatoodetele on juba ammu taimsed alternatiivid olemas ning nüüd juhtus see lõpuks ka kohukesega – see on märgilise tähendusega samm, mis ilmestab taimsete alternatiivide võidukäiku.“

„Kohuke on Eesti ikooniline piimatoode ja sellest taimse versiooni arendamine ei olnud sugugi lihtne. Katsetasime erinevaid taimseid valke, kuid piimatootele kõige sarnasema maitse andis just tofu. Ka toiteväärtuse ja valgu sisalduse poolest on taimne kohuke võrdväärne tavapäraste kohukestega. Eesti esimese kohukese valmistamiseks vajalik soja pärineb Euroopast ning sellest valmistatud tofu on samuti Eesti omatoodang,“ lisas Tamm.