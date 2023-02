Avaneb taotlusvoor maapiirkondade arengu hoogustamiseks

„Ootame taotlusvoorus osalema mõjusaid, mitmeid osapooli kaasavaid koostööprojekte. Väga oodatud on avaliku sektori koostööprojektid ettevõtjatega, mis aitavad muuta kohalikku ettevõtluskeskkonda senisest atraktiivsemaks ja luua piirkonda rohkem kõrgepalgalisi töökohti,“ rääkis taotlusvooru läbi viiva RTK elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juht Kertu Sepp.

„Taotlusvoorus toetatavad tegevused on näiteks tööstusalade arendamine, ettevõtlusvõrgustike, tootearenduskeskuste ja inkubaatorite käivitamine, regionaalsete kompetentsikeskuste ja klastrite arendamine, ettevõtlikkuse ja kaugtöö edendamine, maakonnaüleste avalike teenuste võrgustike käivitamine ja muud maakonna arengustrateegias kavandatud tegevused,“ selgitas ta.

Toetuse sihtpiirkonnaks on kogu Eesti väljaspool Harjumaad ja Tartu linnapiirkonda. Taotlema on oodatud sihtasutused, mittetulundusühingud, maakondlikud arendusorganisatsioonid, sihtpiirkonnas tegutsevad avalik-õiguslikud ülikoolid või kutsehariduskeskused, samuti Saaremaa ja Hiiumaa vallad, kes täidavad maakondlikke arendusülesandeid. Projektipartneritena on oodatud aktiivselt osalema ja rahaliselt panustama ka äriühingud ja kohalikud omavalitsuse üksused.