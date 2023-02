Teenused kolivad maalt minema: kuidas hoida inimesed maal?

Ka sotsiaaldemokraat Madis Kallas rõhutas korraliku elamispinna tarvilikkust. „Sotsiaaldemokraatide eestvedamisel taaskäivitati riiklik üürimajade programm, mille abil saab Tallinnast ja Tartust ning nende lähivaldadest väljapoole jäävatesse piirkondadesse kortermaju ehitada,” nimetas ta. „Sel aastal suunati programmi esimesed 5 miljonit eurot. Meie soov on programmi rahastust suurendada ja järgnevatel aastatel 5000 uut korterit ehitada. Väljaspool suuremaid linnu üüriturg ei toimi, ehitusturg on sisuliselt olematu, mistõttu on väga tarvis, et riik ohjad haaraks. Elukohtade olemasolu on omakorda selges seoses ettevõtlusega. Eelmise taotlusvooru ajal ehitatud ­üürimajad on näiteks lahendanud Imaveres tööjõupuuduse küsimuse.”

Reformierakondlasest maaeluminister Urmas Kruuse ütles, et see on nii julgeoleku kui jätkusuutlikkuse küsimus, et inimesed elaksid hajutatult. "Mitte ainult sõjaohu vaid ka näiteks ilmastikuolude, haiguste ja muude õnnetuste oludes oleme paremas olukorras kui riik on halvatud vaid osaliselt," rääkis ta. "Me oleme välja töötanud kostöös Maaelu Edendamise Sihtasutusega projekti “kodu maale” mis võimaldab üle saada turutõrkest, kus pangad hindavad väljaspool linnu asuva kinnisvara madalamalt, kui on selle tegelik väärtus. Tundub väike asi aga loob võimaluse ilma aastaid raha kogumata soetada või renoveerida elamispind."