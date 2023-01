Must pässik kahjustab puid ja selle kasvatamine on seadusega reguleerimata

Eesti Maaülikooli metsapatoloogia professor ja teadusprorektor Rein Drenkhani sõnul on chaga kasvatamine Eestis huvitav ja uus teema, kuid sellega kaasnevad agad, näiteks on metsaseaduse paragrahvi 42 kohaselt omanik kohustatud metsa majandama viisil, mis ei loo eeldusi muu hulgas seenhaiguste tekkeks. Just sellepärast tulebki Drenkhani sõnul teha analüüse, et riski hinnata ja tegevusplaan kujundada.

Maa Elu artiklis selgitas professor, et igasuguse patogeeni metsa viimine või veelgi enam, kunstlikult puude nakatamine on seotud riskiga. Ka must pässik, Inonotus obliquus ehk chaga on patogeen ning tüvemädaniku tekitaja kaskedel ja leppadel. „Taolise ettevõtmise juures tuleb riskiga igal juhul arvestada,” ütles ta. Must pässik on ikkagi parasiit, kes varem või hiljem tapab peremehe, kuid arengutsükli läbimine võtab seenel ligi 20 aastat.

Drenkhani sõnul vajab veel uurimist, millise kvaliteediga puitu võib mädanenud kasetüvedest pärast pässikute korjet saada, eriti juhul, kui pässikut soovitakse kasvatada samal puutüvel kaks või rohkem ringi.

Must pässik on patogeen, mis kahjustab puid ja lühendab nende eluiga, ning tänane metsaseadus musta pässiku kasvatamist ei võimalda.

Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna nõunik Maret Parv sõnas, et must pässik on patogeen, mis kahjustab puid ja lühendab nende eluiga, ning tänane metsaseadus musta pässiku kasvatamist ei võimalda.

„Metsaseadusega on pandud metsaomanikule erinevad kohustused, muuhulgas peab ta majandama metsa sellisel viisil, mis ei loo eeldusi seenhaiguste ja putukkahjurite levikuks. Kuna pässikut kasvatades teataval määral siiski need eeldused luuakse, taandub küsimus ka sellele, kas võimaliku leviku piiramise osas on midagi ette võetud,” sõnas ta.

Kuna metsaomanikud soovivad metsast leida alternatiivseid tuluallikaid peale puidu, siis ongi Parve sõnul mindud seda teed, et saada täiendavalt teada, mida must pässik ja tema kasvatamine endast tegelikult kujutab. Kuna uuringuid Eestis puudusid, tellis Keskkonnaministeerium 2020. aastal Eesti Maaülikoolilt esmase analüüsi musta pässiku leviku, bioloogia, kultiveerimisega seonduvate riskide ja leevendusmeetmete kohta. Lisaks on maaülikoolil veel pooleli uuring, milles analüüsitakse seene looduslikku levikut ja kahjustusi ning hinnatakse seene kasvatamise võimalusi ja sellega kaasnevaid riske.