Maa Elus alustab loodusrekordite veerg

Nr 1. Haigrute jahirekord

1980. aastate keskel ja 1990. aastate alguses käisid Põhja-Eesti Kadrina valla Vandu hallhaigrukoloonia haigrud saagijahil kuni Eru laheni põhjarannikul. Linnulennult on sinna otseteed 37 kilomeetrit. Tavaliselt on haigrute lennuraadius pesitsuskolooniast kuni 20 kilomeetrit. Seega ületasid Vandu koloonia haigrud tavalise lennuraadiuse pea kaks korda. Eru laht on haigrutele kalastamiseks väga sobiv ja samal ajal käisid sinna kalale ka Hara koloonia haigrud. Viimane on siis koloonia Eru lahest lääne suunas, kümmekond kilomeetrit. See näitab, et Eru laht põhjarannikul on haigrutele hea toitumispaik.