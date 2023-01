Aasta linnu kõlavat pulmalaulu kuuleb juba jaanuaris

Aule iseloomustab kõlav ja meloodiline, just rannarahvale tuttav laul. Nii nagu nimi aul, on ka tema rahvapärased nimed alguse saanud linnu omapärase häälitsuse järgi. Aasta lind andis ainest ka lauluks, mida muusikalise kollektiivi Uurikad esituses saab kuulata Eesti Ornitoloogiaühingu YouTube’i kanalil.

"Kuigi avameri moodustab Eesti looduskeskkonnast väga suure osa, on varasemate aasta lindude hulgas olnud merelinde vaid kaks korda – luiged 2007. aastal ja tuttpütt 2021. aastal. See on ka üheks peamiseks põhjuseks, miks Eesti Ornitoloogiaühing just auli tänavuse aasta linnuks valis," selgitab auli aasta eestvedaja Leho Luigujõe.