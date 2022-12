Looduskalender ⟩ Palve pühale allikaveele tuua maailmale rahu

Ja mis seal salata, pakuvad meile ka puhasvalget jõusaali, kus maha raputada jõululaua taga saavutatud lisakilod, loobuda jõuluprae kraepingutusest ja kookide kõhukergitusest.

Pakasega saab siiski vist kiidelda ainult Ida-Eesti, kus lisaks 10 külmapügalale veel vähemalt viis kraadi tuulekülma otsa tuleb.

Metsalasteaed lumel

Tuisuliniku alla jäi meie järgmise aasta metsalasteaed – lumepind oli nädalavahetusel täis vahtraninasid ja pärna ühe tiivaga liblikaid ja veel miskit. Tuul suutis leppade „näljaurbadest“ raputada pisikesi seemneid nii tihedalt, et kogu lumi oli täpiline. Eriti põnevad on aga praegu vapralt üle lume seisvad pruunid hobuoblikad, kelle seemnepuiste läheb pika pruuni reana tuule taha. Sel aastal on lumemurdmata veel ka kõrvenõgesed ja nemad hoiavad oma pisikesi seemneid veel kõvasti kinni. Aga küllap jaanuaris tuleb põhjamaalt piisavalt ohakalinde ja urvalinde, kes pisiseemnelised oma kõhtu jõuallikaks ammutavad.

Nõgesed seisavad vapralt püsti Foto: Kristel Vilbaste

Tasa, tasa...

Linnuelu on kuidagi vaikne, Alatskivi poole sõites kohtasin ligi poolesaja kilomeetri jooksul vaid ühete rongapaari, kes auto alla jäänud oravat nokitsema oli tulnud. Muidu on tee äär rongarahvast sel ajal tihedalt täis. Siiski on puude latvades kuulda leevikesi ja pöialpoiste sidistamist, aga isegi rähn püüab väga vaikselt toksides mitte jõulurahu segada.