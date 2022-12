Vihje homseks: kuidas valmistada häid ahjukartuleid

Esiteks tasub poes või turul pisut vaeva näha ja otsida küpsetamiseks parim sort. Asjatundjad pakuvad selleks „Andot” ja „Antsu”. Veel sobivad näiteks „Red Lady”, „Secura”, „Gala”, „Toscana”, „Satina” ja, „Agria”.

Poest ostes vaadake pakendilt tähte: parim on B, aga sobib ka C. Pakendatud kartulitel on sageli juba pakendil kirjas, kas tegemist on ahju-, salati- või pudrukartuliga.

Mõni paneb parajateks tükkideks lõigatud kartulid pärast maitsestamist otse eelkuumutatud ahju küpsema, aga eriliselt maitsvate ahjukartulite valmistamiseks soovitatakse mugulaid esmalt umbes viis minutit keeta, siis nõrutada ja potiga pisut raputada, et poolpehmed kartulid natuke “karvaseks” muutuks.

Nüüd on aeg mugulad ahjupannile valada ning rasvaine ja maitseainetega läbi segada. Kel vähegi võimalik, siis tasub kasutada sulatatud pardirasva, hea on ka hanerasv. Kui neid pole käepärast, siis loomulikult sobib ka taimeõli. Klassikalised ahjukartulitele maitse andjad on sool, pipar, küüslauk ja roosmariin, ka tüümian.

Ahjukartuleid võib teha nii kooritud kui koorega kartulitest. Kui aega jagub, siis veel enne keetmist võib mugulaid kuni kümme minutit külmas vees hoida, et liigne tärklis eralduks, ja siis alles keetmisvesi peale valada.