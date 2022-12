Maa Elu loetumad lood aastal 2022

Andres Jaanus, kes on pottsepa- ja korstnapühkimistööd teinud 23 aastat, ütles, et selle aja jooksul on ahjude, kaminate olukord tunduvalt paranenud. Järelikult on paranenud ka inimeste turvalisus. Küll aga jagub endiselt murekohti, mis muudavad ahju kütmise vähemtõhusaks või on lausa ohtlikud.

Sõjakoldest viieaastase tütrega põgenenud Valeria Koropenko hakkab Pärnu lähedal Võistes talle töö- ja elupaika pakkunud väikeettevõtjate juures Ukraina kohvikut pidama ja on õnnelik, et pääses oma kodust tulema päev enne selle purustamist.

Valeria Koropenko ja tema tütar Miroslava ei teadnud Eestist varem midagi, ent on eestlastele toe eest siiralt tänulikud. Foto: Liis Niitra

Tartumaal Peipsiääre vallas Välgi külas on Kaia ja Reigo Kardmaa loonud 5,5 hektaril 18 000 taimega söödava kuslapuu kasvanduse. Paljud ei ole kunagi söödava kuslapuumarja proovida saanud, aga kes on proovinud, see ükskõikseks ei jää.

Kaia ja Reigo Kardmaa on loonud 5,5 hektaril 18 000 taimega kuslapuukasvanduse. 3 × tiit efert Foto: Tiit Efert

Juunis kirjutasime, et Viljandimaa mees ootab juba üle aasta kasvuhoonet, mille ta mullu kevadel e-poest ostis. Kui esialgu tõi ettevõte viivituse põhjuseks koroonast tekkinud tarneraskused, siis edaspidi pole ettevõte lihtsalt enam telefonikõnedele vastanud. Sellesama e-poe pärast on tarbijavaidluste komisjoni poole pöördunud kümned inimesed.

Küttepuude hind on kuust kuusse järjest kerkinud ning ületab möödunud sügise maksumust mitmekordselt. Juulis oli lootus, et ehk on hinnalagi siiski kätte jõudmas.