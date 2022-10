Koksveres avati uudse lahendusega laudakompleks

„Uudse lahendusega laudakompleksis liiguvad loomad eri elutsüklites laudast lauta, mis asetsevad samas farmis üksteise kõrval ning on ühendatud koridoridega. Laudad on ehitatud loomade vanuselisi vajadusi arvestavalt,“ sõnas Kõo Põllumajandusettevõtete grupi juht Maarika Susi. „Täiendavad ärevust tekitavad olukorrad, näiteks kaugete vahemaadega pikk sõit mõnda teise hoonesse jääb nüüd ära. Tulemuseks on tervemad loomad, loomade väiksem stress, suurem toodang ja väiksemad majandamiskulud. Me ei kuluta liigset energiat ega tööjõudu loomade liigutamiseks,“ lisas Susi.

Mangeni farm koosneb kaheksalaudalisest vasikalautade kompleksist, mis valmisid 2021. aastal ning viiest noorloomade laudast, mis valmisid 2022. aasta sügisel. Varasemast on kasutuses 3 piimalehmade lauta, erivajadustega loomade laut ning poegimislaut. Mangeni PM farmis on kokku keskmiselt 3800 looma.

„Meil on heameel sammuda loomakasvatushoonete ehitamisel uuendustega esirinnas,“ ütles Mapri Ehitus OÜ müügijuht Margus Väärsi. „Eestis on see esimene nii suure mastaabiga farm, kus kogu loomade elutsükkel on ühte farmi koondatud ning kõik hooned on rajatud vastavalt kõige kaasaegsemale tehnoloogiale ja pidamistingimustele.“