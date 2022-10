Virmalised tantsisid vikerkaarekujus

Küll suure vankri rattalaternad, küll aisupidi Põhjanaela külge riputatud Väike vanker. Ja kui kurjakuulutavalt punaselt haigutas Marss. Ja siis Linnutee, see üle taevalaotuse jooksev tähevöö, hanede tõttamise rutt selle all, aegajalt emahane kaagatus: „Ärge jääge maha!“ Läksin suitsusauna ja taas õue, kus viha asemel jooksid üle ihu roosad ja rohelised virmalistevood. Ma ei olegi sellist vikerkaarekujulist värvilist virmalisekaart enne näinud, ikka on vaid üksikud rohelised või valged sähvatused helklenud. Ja seal kõrval seisnud vanadest tammedest Tammetsõõr, kus nõrk tuuleiil vaikselt Titetamme kellukaid helistamas ja kuidas tammeokste kokkupõimuvad käed üleval hingede kojutuleku tee lahti tegid.

Teisipäeval, 25. oktoobril kell 12.14-14.35 saab Eestis vaadelda osalist päikesevarjutust.

Värviliste lehtede kadu

Mets, mis hommikul udust kerkib, on aga juba tõesti lehitu. Mõni üksik kask püüab veel lehtedest kinni hoida, aga haavad ja vahtrad on täiesti paljad. Need kuldsed lehed, mis veel nädal tagasi meid oma kirgaste värvidega rõõmustasid, on nüüd pruunid ja krimpsus, mõni üksik on jõudnud vihmausside abil juba mullaks saada. Neist ongi alles vaid lagunemise magus lõhn. Vananemine ja väsimine on täies hoos. Veel hetk ja me tunneme rõõmu, et seda kaamost katab pehme valge lumi.

Puukoristustööd ja rongakronks