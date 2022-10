Maapiirkondade korteriühistud renoveerivad järjest julgemalt

Parimaks renoveerimisprojektiks tunnistati tänavu KÜ Alavere Kose mnt

22 Anija vallast, mis viis läbi kortermaja tervikrenoveerimise

omavahendite, SA KredExi ja kohaliku omavalitsuse toel. Auhinnaga „Ilus

koduümbrus 2022“ pärjati KÜ KT 17 ehk korteriühistu Kaare tn 17,

Uuemõisa alevikust Haapsalust ning eriauhinna „Särav eestvedaja“ pälvis

KÜ Võibki juhatuse liige Sirli Paistu Kärkna külast Tartu vallast.



Mardi sõnul on aga maapiirkondade ühistud silma paistnud ka varasemate

aastate konkurssidel. Näiteks mullu sai eriauhinna „Parim renoveerimise

ja ilusa koduümbruse terviklahendus“ KÜ Kroon, Pärna tee 3, Uusna külas

Viljandimaal, kes lisaks kauni koduümbruse kujundamisele oli ellu viinud

ka tervikrenoveerimise ja viinud maja puuküttelt üle maaküttele.

„Korteriühistu soovis olla oma külas eeskujuks teistele

korteriühistutele. Kortermaja stiilne ja kaunis välisilme ning majas

teostatud mahukad tööd moodustasid komisjoni hinnangul perfektse

terviku,“ tunnustas Mardi.



Mullusel konkursi anti välja ka eriauhind eriauhind „Maapiirkonna pärl“,

mis läks Märjamaa valla korteriühistule KÜ Kasti keskus 8. „Tegemist on

korteriühistuga, kes kehvas seisus kolhoosielamu kordategemiseks käinud

aastatega läbi tohutu kadalipu. Tulemus on vaimustav: hoone on muutunud

nii seest kui väljast. Uus küttesüsteem toimib ööpäevaringselt,

korterid on soojad, trepikojad on uuendatud ja puhtad. Sooja vett

tehakse päikesepaneelidest saadava energiaga tsentraalselt, paigaldatud

on ventilatsioonisüsteem ja kogu torustik on vahetatud. Ühele

korterelamule väikses külas on antud uus elu ja mis kõige tähtsam –

elanikud on rahul ja õnnelikud,“ tõi välja Urmas Mardi.



Mardi sõnul ongi rekonstrueeritud kortermaja väikses alevikus või külas

omamoodi suunanäitajaks – kui nähakse, kuidas naabermajas on toad soojad

ja hea sisekliima, aga arved väikesed, soovitakse samamoodi elada.

„Tihti on piirkonnas rekonstrueerimise vedajaks üks energiline

korteriühistu juht,“ rääkis Mardi ja tõi näiteks „Parim korteriühistu

juht 2021“ võitja Kristi Hannuse korteriühistust Puhja Kodu. „Ta viis

korraga läbi nelja maja tervikrenoveerimise. Erakordseks teeb olukorra

ja ka ühistujuhi saavutuse see, et kõik need neli maja kuuluvad ühte

korteriühistusse. „See tähendab aga, et iga maja oli omaette objekt oma

murede ja probleemidega, mis vajasid tähelepanu, rääkimata sellest, et

renoveerimisotsuseni jõudmiseks tuli ühistujuhil suhelda nelja maja

elanikega,“ tunnustas Mardi.



Maapiirkondade parimatelt on nutikaid nippe õppida ka teistel: näiteks

2018. aastal eesti parima renoveerimisprojekti tiitli saanud KÜ Pargi 3

Alu alevikus Raplamaal tegi lisaks maja tervikrenoveerimisele ka majale

liiklusskeemi. Vajaduse selleks tingis parkimiskaos - trepikodade uste

ette pargitud autod ei lubanud vaat et poekotiga enam majja sisenedagi,

autode mõlkimistest ja konfliktidest rääkimata.



„Nii oli ühistu sunnitud koostama liiklusskeemi, et igaüks ei sõidaks

ega pargiks kohta, mis pähe tuleb,“ meenutas Mardi. Renoveerimise käigus

taastati õueala asfalt ja ka parkimiskohti tuli juurde. „Huvitavaid

ideid ühistutel jagub, tuleb need lihtsalt üles leida. Hea võimalus ongi

kohtuda kolleegidega näiteks Eesti Korteriühistute Liidu üritustel ja

üksteiselt õppida,“ vahendas Mardi.