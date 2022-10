Kihnu ootab ideid miljoni kulutamiseks

Seetõttu kuulutas vallavanem Egon Vohu välja ideekonkursi „Mida teha miljoniga?”. Soovitakse leida idee, kuidas kasutada miljon eurot aastas nii, et see toetaks Kihnu püsiasustust ja arendaks kohalikku elu.

Kuigi esialgu on tegemist laskmata karu nahaga ja miljonid hakkavad laekuma alles aastate pärast, on suur tõenäosus, et tuulikud saavad teoks ja raha hakkab Kihnu vallale tulema. „Kihnu jääb tulevikus üsna tuuleparkide embusse,” tõdes ka värske rahandusminister, Kihnust pärit Annely Akkermann. Lääne ja loode poole saarest asuvale alale käib Utilitas Windi algatatud hoonestus­õiguse taotluse menetlus, lõuna poole on Enefit Green oma planeeringuga päris kaugele jõudnud.