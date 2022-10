Kõikuvatest kalavarudest hoolimata saab Eesti kalapüük jätkuda tavapäraselt

„Eesti seisis selle eest, et kilu kvoot saaks nii suur kui teadussoovitus seda maksimaalselt võimaldab,“ lausus Eesti kalanduse ja kalavarude huve esindanud keskkonnaminister Madis Kallas.

Euroopa Komisjoni algne ettepanek nägi ette lausa 20 protsendilist kärbet, millest läbirääkimiste käigus kujunes -11 protsenti. Kui Liivi lahe kvoodi muutuse osas vaidlust ei olnud, sest see järgis täpselt teadussoovituse taset (-4%), siis avaosa räimekvoodi üle käis nõukogu kohtumisele eelneval õhtul äge diskussioon Baltfishis ehk piirkondlikus ühenduses. Seal saavutatud kokkulepe nõudis ka poliitilist sekkumist ja paindlikkust eri osapooltelt kuni ministrite konsultatsioonideni välja. Kokkulepe leiti 32 protsendilises kvooditõusus võrreldes käesoleva aastaga.

Kui turska meie kalurid praegu ei püüa, siis lõhe on rannapüügis siiski sage ja oluline kalaliik.

Mitmed Läänemere kalavarud on madalseisus ning seetõttu on ka 2023. aastal tursa ja lõhe sihtpüük keelatud. „Kui turska meie kalurid praegu ei püüa, siis lõhe on rannapüügis siiski sage ja oluline kalaliik. Seetõttu oli Eesti jaoks oluline säilitada kaaspüügivõimalus Läänemere avaosas ja vähemalt samal tasemel kvoot ka Soome lahes,“ rääkis Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhata Herki Tuus.