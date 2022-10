Südamega Tegijal silme all on mineraalvett toodetud 50 aastat

„Maie on Eesti toiduainestööstuse tõeline legend ning kindlasti ka meie ühe rahvusuhkuse, Värska mineraalvee tootmise hing ja süda, tõeline südamega tegija! Iga aasta on mul soe tunne sees, kui avaneb taas võimalus tunnustada järjekordset südamega tegijat, sest tean, et Eesti toidutööstus on kindlates kätes ja vapustavate inimeste südametes,“ ütles Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.