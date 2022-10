Pank: põllumajanduses on suurimaks riskikohaks sektori suur laenukoormus

„Kriis oli 2016. aastal, kus piimahind oli ülimadal ja põud saagikust tugevalt mõjutas – see oli tõsiselt raske olukord. Viimased aastad on olnud stabiilsed, kui vaadata ettevõtete finantsseise. Tunnustan põllumehi, kes on suutnud ka väga keerulistes olukordades hakkama saada ja näen sektoril suurt potentsiaali järgneva perioodiga toime tulekuks,“ tunnistas ta.

Ettevõtete laenukoormused on suured, sest investeeringud põhivarasse on üsna suured.

Padjusi sõnul on põllumajanduses suurimaks riskikohaks sektori suur laenukoormus. „Põllumajandus on kapitalimahukas äri ja euribori tõusust tingituna tõusevad ka laenu tagasimaksed. Ettevõtete laenukoormused on suured, sest investeeringud põhivarasse on üsna suured,“ rääkis Padjus. „Kui laenukoormus on suur, siis iga euribori muutus avaldab üsna valusat mõju. Vaadates Eesti panga esitatud statistikat, kus on põllumajandus, kalandus ja metsandus koos, siis on laenude liisingute jääk miljard eurot, täpsemalt 991 000 miljonit eurot. Juba üks protsent muutust tähendab sektorile 10 miljonit eurot aastas rohkem tagasimakseid,“ tõi Padjus näite.

Põllumajanduse osakaal Eesti Panga statistikas jääb 65% juurde, mis teeb sektorile 6,5 miljonit rohkem laenutagasimakset. Kui võtta kahe miljoni suuruse laenukohustusega põllumajandusettevõte, siis iga protsendipunkti võrra tõusu tähendab aastas 20 000 euro võrra tagasimakse suurenemist.

„Ülaltoodud näide on ühe protsendi euribori tõusu korral, kuid finantsturgude ootus euriborile, viie aasta keskmiselt on 3,1. Kui praegu on euribor kaks, siis mingi hetk on ta üle nelja. Iga protsent on põllumeestele valus ja raske,“ sõnas Padjus. „Euribori tõusu põllumees takistada ei saa, aga mida põllumehed teha saaksid, on ajastada oma vilja müüke ja muuta ettevõtteid veelgi efektiivsemaks. Veel võiks fikseerida oma intresse, kuid hetkel on fikseeritud intress nii kõrge, et praegu on mõttekam jääda euribori peale,“ soovitas ta.