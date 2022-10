Mõne aasta ilmad on just nagu vennad

Teadagi on esimene küsimus, kui palju tuleb muret küttepuuduse pärast, millega Putin Euroopat pigistab. Soe talv tuleks vägagi appi. Teiselt poolt on asjatundjad maininud, et külm talv annaks eelise Ukrainale, kui lääne abiga hangitakse Ukraina armeele korralik talve­varustus. Üsna mandrilise kliimaga Ida-Ukrainas on talv küll lühem, aga mitte pehmem kui Eestis. Vene vägedel ei ole enam nõukogude aja hiiglaslikke mobilisatsioonivarusid talvesõjaks.