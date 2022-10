KENA TRADITSIOON ⟩ Presidendile viidi uudisleiba

Leivanädala avaüritusena toimus täna Eesti Leivaliidu traditsiooniline uudseleiva viimine Vabariigi presidendile. Eesti Leivaliidu president ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu liige Uno Kaldmäe sõnas leiba presidendile üle andes, et on suur au ja rõõm sellist traditsiooni iga-aastaselt jätkata.

„Vaatamata sellele, et praegu kestab Venemaa sõjategevus Ukrainas ja energia kättesaadavuse ja hindade küsimus on jätkuvalt päevakorras, saame Eestis jätkata üsna rahulikku elukorraldust,“ lausus Kaldmäe. Ta lisas, et leivatööstuses nagu kõigis toiduainetööstuse sektori ettevõtetes on sisendhinnad olnud tohutus tõusus juba kevadest saadik.

„Selle aasta rukkisaak on olnud hea ja Tartu Milli juht Uuno Lausing kinnitas samuti, et kodumaist rukkijahu on piisavalt ning seda ei pea importima,“ rääkis Kaldmäe. „Iseküsimus on see, milliseks kujuneb lähitulevikus leiva hind, oleme pidanud hindu juba mitu korda tõstma aga hinnakarusselli pidurdumist praegu ette küll ei näe,“ tõdes Kaldmäe.