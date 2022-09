Tori Hobusekasvanduses saab maal elamise päeval osaleda hobuste näitusmüügil

"Vanas hobusemaailmas nagu näiteks Saksamaal, Belgias ja Hollandis korraldatakse erinevate hobutõugude müügi- ja oksjonipäevi regulaarselt. See on aretaja hea tava märk – näidata, mida ta on teinud ja ostjatele ning huvilistele on see hea võimalus tutvuda aretustöö tulemustega,“ sõnas Tori Hobusekasvanduse hobumajandusjuht Agris Juhkov.

Esitlused toimuvad tõugude kaupa ja areenile tulevad ka kõik tänavu kasvanduses sündinud varsad, kellest ühe – Penelope – saab soovi korral kohe kaasa osta. „Penelope on sündinud 3. juunil ja tal on väga kuulsad tori tõugu vanaisad. Emapoolne vanaisa on Opaal, kes hoiab siiani Eesti kõrgushüppe rekordit ja isapoolne vanaisa Pärn on samuti GP klasse sõitev hobune. Kindlasti on Penelopel olemas ainest, et saada heaks hüppajaks. Juba praegu näitab ta välja särtsu ja entusiasmi,“ lisas ta.