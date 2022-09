Amet: suure hulga mesilaste hukkumise võis põhjustada sipelgatõrjevahend

Soov, et loodus oleks puhas ja mesilased ei sureks, on üks peamisi põhjusi, miks tootjad mahepõllumajanduse teed lähevad.

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) on viimase kolme nädala jooksul saanud viielt Harku järve ümbruse mesinikult teavituse, et nende mesilased on hukkunud. Hukkunud mesilastest võetud proovist tuvastati toimeaine fiproniil, mis konkreetse juhtumi puhul võib olla pärit sipelgatõrjevahendist.