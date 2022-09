Hüvitise vale ots

Tahaks loota, et otsus saab olema ettevõtjaid toetav, aga siiski leian, et alustatud on valest otsast. Jah, riigikogu valimised lähenevad ja kiirelt tuleb teha otsuseid, mis mõjutaksid otseselt valijaid. Siinjuures unustatakse aga ära suur pilt. Kui ettevõte ei jaksa enam mitmekordsete energiakuludega toime tulla, tõstab ta toodete hindu veelgi ja/või hakkab töötajaid koondama. Esimene mõjub tarbijate rahakotile, võttes sealt selle, mille riik justnagu energiahinna korvamise näol on hüvitanud, ja rohkemgi veel. Teise variandi korral on meil vastu talve juures hulk sissetulekuta inimesi. Kumbki pole hea variant.

Aga kui alustada ettevõtete toetamisest, saavad valijad pahaseks, sest nemadki ei näe suurt pilti. Tekib ju küsimus, miks neid üldse toetada, nad on ju ettevõtjad. Ise on sellega vabatahtlikult alustanud, äriplaanid teinud, kasumit teeninud ja nüüd hädaldavad. Ka Coop Panga tegevjuht Margus Rink sõnas Postimehele, et kui ärimudel ei tööta, siis paratamatult kukutakse ning asemele tulevad uued tegijad.

Mõtlen siin aga hoopis maapiirkondade väikeettevõtjatele, kes pigem on otsinud võimalusi maal enesele töökoht luua, kes teevad vägevaid asju, olgu need siis söödavad või tarbeesemed. Reeglina on nad tööandjad ka mõnele teisele kohalikule ning kasum ei ole neil ka just ülemäära suur. Aga juba üle poole aasta on nad silmitsi mitu korda kõrgemate energiahindadega, ka muud sisendihinnad on tõusnud, töötajad ootavad palgatõusu ja kui varem võiski kasumist rääkida, siis nüüd on see kindlasti elektriarvetele ära kulunud. Talv aga alles ees.

Kindlasti näeme sel aastal lõpetajaid. Kui juba suurtootja Grüne Fee juht sõnas Postimehele, et ei saa välistada, et Eesti tarbija võib sel talvel ilma kodumaise värske kurgita jääda, sest nad ei jõua oma kasvuhooneid talvel valgustada, siis mis veel väiketootjatest rääkida.