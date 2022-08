ANNA OMA HÄÄL ⟩ Talukonkursil osalejad paistavad silma erakordse optimismiga

Doktorikraadiga noortalunik vaatab veel ringi (Noortalunik)

Varisoo talu noorperemees Ragnar Viikoja omandab praegu doktorikraadi. Foto: Eestimaa talupidajate keskliit

Doktorikraadiga talunikke pole meil just palju, ometi võib Varisoo talu noorperemehest Ragnar Viikojast just sellise tiitliga talunik saada. „Kas sest talupidamisel just kasu on, aga tahaks ikka ära teha,” sõnas maaülikoolis kraadi omandav Ragnar.

Lääne-Virumaal asuv talu kasvatab ligikaudu tuhandel hektaril vilja, alla poole sellest on oma maad, ülejäänut renditakse. Peale selle kasvab talus mahe sajapealine limusiini tõugu veisekari.

Juhtohjad on talus isa Eino Viik­oja käes, ta ostis talukoha pisut enne Ragnari sündi, kes muide on taasiseseisvunud Eestiga sama vana. Alustati vähehaaval, 20 hektariga, kasvatati loomi ja juurvilju ning neid müüdi Rakveres asunud perekaupluses ja -restoranis. 2000ndatel ei tasunud see enam ära ja talus hakati suuremas mahus teravilja kasvatama.

Peres on tegelikult neli venda, kes kõik pereettevõttes kaasa löövad, selle juhtimise vastu näitab aga enim huvi just Ragnar. „Isa on öelnud, et õpi, vaata ringi, saa kogemusi. Püüangi seda praegu teha ja kui on aeg talu üle võtta, siis võtan,” sõnas Ragnar. Kogemuste omandamine näeb välja nii, et talutööde kõrval osaleb ta aktiivselt Noortalunike Liidu ja Seemneliidu töös, pluss doktoriõpe. Kuigi praegu elab Ragnar iga päev Tallinnas, ostis ta endale Varisoo talu lähedusse maja.

Et tegu on pereettevõttega – ka ema on raamatupidajana kaasatud –, tuleb aeg-ajalt põlvkondadevahelisi erimeelsusigi selgeks vaielda.