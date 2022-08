Kuumus küpsetab vilju

Kuumus küpsetab õunu nagu praepannil ja suveõunade süda hakkab muutuma tasapisi pruuniks ning sügisõunad on saanud meki juurde. Ploomiladvus helgivad suured ploomid nagu lillad päikesed ja juba pudisevad nad raputamise peale. Hommikuti pirnipuu all seistes võib möödatuiskav tuuleiil sind pähepotsatava küpse pirniga üllatada. Viljaaeg on täies hoos. Isegi arooniatest saab juba mahla kätte, sõstraaeg on läbi, mustsõstrad on põõsa otsas nagu mustad rosinad.

Augustatud taimerahvas

Plõksulilled – lemmaltsad on kiritigude poolt täkkeliseks haugatud, aiaveeres kasvavatest mädarõigastest on järele jäänud vaid rootsud. See-eest on kevadel salatisse hakkimata jäänud põdrakanepid üleni villkarvased, süttinud on viimane õieküünal ladvatipus, mis näitab, et koolimineku aeg on õige pea käes. Nõgesevarred on nii rauda täis, et neid ei saa murda ega niita. Roosakad tara-seatapu õied vaatavad pajude otsast vastu juba 3-meetri kõrguselt, kuhu see enamasti vargsi aedadel roniv liaan on end upitanud. Humal mu kevadel loodud tapuaias on ikkagi kätte võtnud ja roninud hoopiski 4-meetri kõrgusele sanglepa otsa ja ma näen kõrguses helkivaid kuldseid „käbisid“ ja kätte neid ei saa.

Linnukeel on kuss