Veetase on Eesti allikates kõikjal alanenud

Aga see hernesupp, mis katab praegu allikatiikide pindu, pole mitte vetikas, vaid lemlede vohamine. Ristlemled on nööpnõelapea suurused taimekesed, mis hõljuvad vee peal ja neil on olemas ka pisitilluke juureke. Aga lemlede tavatu vohamine pole tingitud mitte madalast veetasemest, vaid sellest, et meil pole tänavu olnud tuuliseid ilmu, mis veepinnad klaariks lööks. Peale selle ühe keeristormi.

Räuskav räusk ja haigrumale

Pühapäeval käisin Vilusis Peipsi vees sulistamas ja sealse igasuvise suvitaja Anu Are jutu järgi läks järv korra õitsema vaid esimese kuumalaine ajal, peale seda on järv puhas olnud, välja arvatud üksikud vetikapallikesed rannataimede küljes, aga neid taimi on tänavu ka rohkem, sest tuultepuudus on kõik vohama pannud. Rannavees ligunedes oli põnev näha, kuidas suurte räuskavate tiirude – räuskade pere lõuna poole purjetas, suured porgandnokad seletamist täis. Tasapisi hakkavad kogunema ka pardiparved, vihitajadki liiguvad oma nõelteravate nokkadega haisvaid rannavetikaid torkides tasapisi lõuna poole. Ainsad, kes lähenevast sügisest sentigi välja ei tee, on haigrud. Liikumatult istuvad nad roo vahel justkui suured malendid. Aegajalt tõuseb järgmiseks käigulennuks kikivarvule must maletaja hallhaigur või valgete nuppude pealik hõbehaigur.

Kukkuva tähe kaks ja pool soovi