Aeg püsililled ümber istutada

August on sobiv aeg püsilillepeenras muudatusi teha. Kui mõni püsik on juba liiga suureks kasvanud, nirult õitsema hakanud, umbrohtu täis, oleks hea see ümber istutada. Seda tööd ei tasu päris sügiseks jätta, sest taim peab jõudma enne talve korralikult juurduda.