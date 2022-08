Suviõunad kõlbavad juba süüa.

Taimed nutavad suve taga

Õunu on sel aastal jälle palju. Kohe nii palju, et kohati oksad murduvad koorma all. Murakad on juba varisenud, pohlade põsed punased, õuntest on martsipanipuu punnid juba söögikõlbulikud. Lodjapuu punetab ja paakspuu oksad on puna-mustakirjud, toomingas on musti marjakobaraid täis, näsiniine marjad on punased. Heinategu sai läbi ja talumehed siirduvad viljapõldudele. Niitmata heinamaadel on pruun katteloor peal, kõrred on kollased ja taimed pruunikaid vilju täis. Taimeilm nutab möödunud suve taga lillades leinavärvides – põdrakanepi õiepahvakad metsaveeres, ohaka lillad õienutid põllul ja kanarbikuõied metsa all ja rabadel.