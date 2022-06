Metsaandmed on agressiivsete kährikute eest paremini kaitstud

Nüüdsest on avalikkusel võimalus näha oluliselt enam keskkonnainfot ja samas on loodud Andmekaitseinspektsiooni ettepanekut ning justiitsministeeriumi seisukohta arvestades juurdepääsupiirangud teatud isikuandmetele.

„Füüsilisest isikust metsaomanike metsa tagavara ja raiemaht ei ole avalik info, juriidilisest isikust metsaomanike oma on,“ kirjeldas muudatusi keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Meelis Seedre. Ta põhjendab muudatuste vajalikkust eesmärgiga kaitsta erametsaomanikke soovimatute pakkumiste eest. „Agressiivsed metsaostjad, keda kutsutakse kährikuteks, on erametsaomanikele tüütu probleem ja metsaregistri andmetele ligipääsu muutmine muudab kährikute tegutsemise keerulisemaks,“ selgitas Seedre.

Metsaregistrisse kantud andmeid loetakse isikuandmeteks, kui need metsaandmed annavad infot isiku vara ja majandusotsuste ning -käitumise kohta. Nendele andmetele juurdepääsu võimaldamine kahjustaks eraelu puutumatust. Uue lahendusega on loodud metsaseadusesse õigusselgus.

Teine suurem muudatus kinnitas juurdepääsupiirangud statistilise metsainventuuri (SMI) alaliste proovitükkide koordinaatidele, et nii tagada andmete objektiivsus. SMI metoodika põhineb eeldusel, et keegi ei muuda teadlikult või alateadlikult oma metsa majandamise otsuseid selle teadmise järgi, kus paikneb SMI proovitükk. SMI tulemused avaldatakse kord aastas, seega on keskkonnaseisundit näitavad SMI andmed, sealhulgas ajutiste proovitükkide andmed avalikud iga-aastaselt. SMI püsiproovitükkidele kehtib eraldi juurdepääsupiirang ning nende andmete saamiseks ja kasutamiseks tuleb teadus- ja arendusasutustel sõlmida Keskkonnaagentuuriga eraldi leping.