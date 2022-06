Noortele põllumajandusettevõtjatele mõeldud toetust tõstetakse

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul tehti määruses muudatused, kuna märkimisväärselt on tõusnud erinevate sisendite hinnad. „Põllumajandusliku ettevõtlusega alustamine on kulukas ja praeguses majanduslikult keerulises olukorras on senisest veelgi tähtsam võimaldada noortel põllumajandustootjatel investeeringuid teha ning aidata neid põllumajandusliku majapidamise sisseseadmisel,“ selgitas minister.

Alates sellest aastast on noortel põllumajandustootjatel kohustus läbida enne taotluse esitamist ettevõtluse infopäev. „Kuna ettevõtlusega alustamine on riskantne ning eeldab raha olemasolu, siis on infopäev suunatud just sellele, et taotlejad oskaksid oma tegevusi paremini mõtestada ja rahalisi tegevusi planeerida. Kvaliteetne ja läbimõeldud äriplaan suurendab omakorda võimalust, et noored põllumajandustootjad jätkavad tegutsemist ettevõtjatena põllumajanduse valdkonnas ka edaspidi,” lisas Kruuse.

Ettevõtluse infopäevade toimumise ning registreerimise kohta saab teavet Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistuse portaalist www.pikk.ee.

Toetust saavad taotleda 18–40-aastased mikro- või väikeettevõtjad, kes alustavad esimest korda põllumajandusliku tegevusega ning on läbinud ettevõtluse infopäeva. Toetust saab kasutada äriplaanis kavandatud põllumajandustoodete tootmisega või nende töötlemise arendamisega seotud tegevusteks.

Seni on toimunud kokku kuus taotlusvooru ning toetust on määratud 629 noorele põllumajandustootjale kogusummas 25 miljonit eurot. Selle aasta oktoobrikuus avatava taotlusvooru eelarve on üle 4,1 miljoni euro.