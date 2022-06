ETKI monitooring: Suviviljad on jõudnud võrsumise faasi

"Suviviljad on jõudnud võrsumise faasi. Suviodral ja suvinisul on märgatud jahukastet, põldoal šokolaadilaiksust. Talirukkil hakkab loomine. Taliodral on ohete tipud väljas. Talinisul ilmub lipuleht. Haigustele kõrge haiguste fooni juures on vastuvõtlikel sortidel vaja kaitsta lipulehte, pritsides põldu sobiva taimekaitsevahendiga," seisab sellenädalases kommentaaris.