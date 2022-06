Looduskalender ⟩ Looduskaamerad pakuvad nii rõõmu- kui kurbusehetki

Kolm poega on põhjamaa seadus

Aga, et kolm on kohtu seadus, siis teises, Karula must-toonekure pesas on samuti kolm nädalast valges udusulis poega ja üks mädamuna. Vihmavett on nüüd kallanud ja metsaojad taas kaladele valla, ehk jätkub pärast kevadist põuda ka toidupoolist. Ka kanakullikaamerast vaatavad vastu 3 poega, kahenädalast, aga seal on kaks poega suuremat, üks väiksem. Loodame, et toitu jätkub, see metsakanakull ei toitu sugugi külakanadest ja linnatuvidest, seega pole toidulaud nii lustiline.

Kotkakodud

Ka kalakotkakaameraid on kaks, ühes 2 nädalast poega, teises 3, kusjuures emaslinnud munesid täpselt samadel päevadel kolm muna. Kaljukotkad on aga juba 6-nädalased ja lähevad lendu tõenäoliselt jaanipäeval, pesas on 2 poega. Need pojukesed on ka 3-nädalaselt kaunid rõngad juba jalga saanud, et oleks võimalik meie kotkaste tegemisi edaspidi jälgida ja linde ära tunda.

Ja veel - nädala jagu on saanud jälgida rajakaamerast ka karude pulmamänge, mis nüüdseks tasapisi soiku vajuma hakkavad. Mõnikord sahmis kaamera eest 40 minuti jooksul läbi 6 erinevat karu ja õhtul kella üheksa paiku sai läbi kaamerasilma osaks see, mida tavaliselt ei näe.