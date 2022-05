Looduskalender ⟩ Kõik rändlinnud on tagasi

Pisutki viivitades on umbrohi juba luupekseni. Ja kuigi vikatikultus on viimastel aastatel tõusnud enneolematutesse kõrgusesse, siis urhatavad siin ja seal ka muruniitjad. Mina lõin maakodus pühapäeval katki nii vikati, kui üritasin murutraktoriga ploomikändu välja freesida, igatahes tuleb mul nüüd remondinädal, aga küllap ongi väikestel linnupoegadel hea pikas heinas varjuda.

Vend Enn Vilbaste rääkis, et kui ta mustsõstraistanduses traktoriga heina niitis, siis äkki panid ta ees jooksu viis udusulis sulekera – kiivitaja pojukesed. Ta jättis töö pooleli, sest muidu oleks kiivitajapojad lagedal saagiks valge-toonekurgedele ja kullidele.

Linnud kolivad inimese juurde

Kummalisel kombel on linnud hakanud rohkem inimese lähedust otsima, nii oli sotsiaalmeedias pilt räästapääsukesepesast, millele „va võsavillem“ käblik oma pesa ehitanud.

Murtudsüdamete sõrnikud. Foto: Kristel Vilbaste

Rähnid on igapäevased külalised mu maakodus ja toksivad peenraäärteks pandud palke. Rukkirääke taastatud heinamaadel aga enam lihtsalt pole, küll näevad inimesed neid tagaaedade pikas rohus. Kas üheülbaliseks muudetud maastik ei paku neile enam turvalisi pesakohti?

Maakodus mõtlesin sel aastal panna suveks keldri siseukse tabasse, aga juba oli hall-kärbsenäpp uksehingele pesa punuda ja viis muna haududa. Keldrisse ei ole nüüd mitu nädalat asja.

Suvistemunade roheline

Õitsevad pihlakad ja männid, männi õietolmust on kollane nii tiigivesi kui metsa all kõndija kingad. Ka põllud on rapsikollased. Aga sel nädalal on põnevam roheliste toonide rohkus. Õrnrohelisest ruskeroheliseni – sadu ja tuhandeid rohelise toone on praegu puudel, põõsastel ja rohukõrtel. Niidu tulikate kuldroheline, älve nokkheinaroheline, kase saunaroheline, haava oranžroheline, vahtra ruskeroheline... Kas ikka märkasite, kui äkki kõik roheliseks sai. Sellesama rohelisega tuleb nüüd suvistemune värvida.

Pühapäeval jälle tööd ei tohi teha

Sel pühapäeval, 5. juunil on suvisted ehk nelipühad. Suviste laupäeva õhtul on aeg kased tuppa tuua, aga kaskesid võib viia ka teistele.

Vihmane nelipühi, rasvased jõulud. Noaroots

Kui noormees viib laupäeva õhtul armsamale kase ukse taha, siis armukinnituseks köidab neiu puule suvistehommikuks vöö ümber. Kask oli armumärgiks, pihlapuu vanapoistele, kurjadele viidi kadakas ukse taha.

Sääskede neli vereimemise nädalat

Varesepojad on pesast väljas ja istuvad oma vihmasorus sulgedega teel – kuid tasub neile vaid ligilähedalegi minna, kui uudishimulikku tabab varesemamma vihisev ülelend.

Kuldnokad läksid ja piiritajad tulid, õues hommiksöögil kutsuvad nad ka mind oma ringmängudesse, mõnikord tuiskab kamp nii madalalt õle pea, et tunnen peas juukseid lendamas.

Õnneotsijate aeg. Foto: Kristel Vilbaste

Viimane rändlind – punaselg õgija olevat kohal. Aga putuktoiduliste lindude tagasitulek – käosulane ja peoleo, põõsalinnud ja hall-kärbsenäpp jpt on selgeks märgiks, et putukapõlvkonnad on koorunud. Sääsetrall on täies hoos ja räägitakse, et parmudki on juba olemas. Peale jaanipäeva vaibub sääskede tormakus.

Õnneotsimise aeg

Metsmaasikad on viimaks võtnud nõuks õitsema hakata, tundub, et enne jaanipäeva punaseid õnnemarju ei saa. Sireliõnne otsimise aeg on linnades käes ja seda saab Ranniku-Eestis teha veel poole juunini. Sel aastal tundub õnne tippsuurus piirduma küll viie kroonlehega. Aga kohe tasub nina maas otsida nelja-lehekeselist ristikheina lehte. Õnne on meil alati vaja!