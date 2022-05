Looduskalender ⟩ Looduses on kätte jõudnud kollane aeg

Loodus ise on aga muutumas üha kollasemaks. Üha enam meetaimi teevad oma silmad lahti, põllud on täis kollaseid võililli, põldudel hullutab mesilasi õitsev raps. Nurmenukud on lahti ka Põhja-Eestis.

Kullerkupud on oma kuldpallikesed lehtede vahelt välja pistnud, kuldsete lokkide kõrval seisavad vapralt piipheinad, kõigil pika varrega pruunikabalised piibud suus. Kasetolmust on tiigivees kollane viirg, kaselehtedeski on praegu rohelise kõrval tubli annus mahlast kollast.

Õunapuud lähevad õitsema

Õitsev külmamailane, meetsetruuduse lill. Foto: Kristel Vilbaste

Siiski, siiski, aedades on veel valge aeg. Toomingas õitseb kõikjal Eestis, on kartulipanekuaeg. Valges vahus on kirsid ja ploomid. Õitevahus kreek ise laulab – laulab tuhandete töökate mesilaste häälega hümni kevadele.

Metsa all näitavad õisi jänesekapsad, kuutõverohud sirutavad end aina kõrgemale, et kõlistada kuuvalguse sümfooniat valgetesse Põhjamaade öödesse. Roosad õiesilmad on Lõuna-Eestis avanud ka esimesed õunapuud. Kuuskede roheliste siiliokaste vahel on imekenad punased õiekäbid.

Suvi astub üle piiri

Nüüd, kui käod ennastunustavalt kukuvad, on heinamaadel kuulda esimeste rukkirääkude rääkumist, ja taevakaarest kostab piiritajate hüüdeid, võib küll öelda: „Piir-piir-piir, käes on suvepiir!“

Sikud on lennus.. Foto: Kristel Vilbaste

Käes on ka linnulauluõppijate kuldaeg – kell kuus õue siirdudes on küll päris keeruline selles meeletus linnukontserdis tabada üksikuid soleerijaid, kuid enam kui 20 linnu selge ja tuntava laulu saab linnutundja abil kiiresti selgeks küll.

Kui kõige kõlavama häälega linnud pingeritta seada nagu tänapäeval kombeks, siis kõlavahäälsete TOP sai selline: sookurg, kägu, musträhn, ronk, musträstas, ööbik, laulurästas, rukkirääk, peoleo, metsvint. Kuula, kas tunned nad õues ära.

Aga sel nädalavahetusel sain ka suurt rõõmu tunda, esimest korda üle aastate, vaatas mu ahjusuitsusesse tuppa uksest suitsupääsuke, uurides, kas siia saaks pesa teha. Majad, kuhu meie rahvuslind pesa teeb on õnn kestev ja jääv.

Konnalaulu lõputus

Maakodu aias ei laula aga vaid linnud, vaid ka konnad. Mudakonn istub kloksudes keset

Kadakatel on hea käbiaasta. Foto: Kristel Vilbaste

Ilmamäe tiiki, aga kloksuja vaikne hüüd kahvatab, kui oma ker-kummeri lasevad lahti rohelised konnad. Tiigikaldalt sulpsatab neid vette tosinkond, kõigil kummalised triibupüksid jalas. Suured nätsumullid suunurkades oigavad nad kevadpäeva ja öösse oma armulaule. Oranžide tiivaotstega koiduliblikas pole aga enam nii värske kleidiga kui möödunud nädalal, värske ja kaunis näeb aga välja möödatuhisev pääsusaba – veel on neid üks.

Beebibuum metsas

Rebane jookseb mu eest üle tee sajaga. Väsinud, tokerjas ja higist tilkuv, küllap pisikesed pesa ees maadlevad kutsikad vaatavad talle aina oma siniste silmadega otsa: „Kus on uus kana?“ Jänesejooksumadin on taas õhtuhakul aktiveerunud, küllap on siin ka roll pulmaajal.

Ometi on jäneseisandate vägitegudest sündinud esimesed pojukesed juba nii suured, et hopsavad teid nähes põõsa alla ja jäävad kõrvad lidus peitust mängima. Aga põdralehma sabas on pisike ruuge vasikas, mõmmi värsket hunnikut nähes tasub matkarajalt kiiresti kodu poole pöörduda, ulakust tegevate karupoegade ema on ka inimese peale kuri.