Looduskalender ⟩ Tuiskav muld

Esimene öökülmavaba nädal on möödas ja kõik roheline taas vaksavõrra pikemaks kasvanud. Imelikul kombel tundub see kevad justkui venivat, aga kui vaadata möödunud aastaid, siis ainult sirel ei õitse veel, kõik muud kevadtõttajad on õitsele puhkenud – isegi suur toomepuu on vahuse õiekrooni pähe saanud.