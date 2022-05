Mullu avastati mitmeid kartulikahjustajad ja ohtlik tomativiirus

2021. aasta seirete käigus tuvastati ühelt põllult kollane kartuli-kiduuss (Globodera rostochiensis), mida on Eestis ka varem leitud. Samuti tuvastati ühelt põllult valkjas kartuli-kiduuss (Globodera rostochiensis), mida on Eestis varem tuvastatud vaid kahel korral.

Esimest korda Eestis leiti 2021. aastal seire käigus Euroopas viimastel aastatel levima hakanud tomativiirus Tomato brown rugose fruit virus. „Rakendati tõrjemeetmed ning seiret jätkatakse igal aastal,“ sõnab Ilau, lisades, et tegemist on kiirelt leviva ja majanduslikku kahju tekitava viirusega, mis on Euroopa Liidus (EL) reguleeritud erakorraliste meetmetega.